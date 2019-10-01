Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da borcu bulunan 6 sulama birliğinin elektriği kesildi
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Şanlıurfa'da borcu bulunan 6 sulama birliğinin elektriği kesildi

6 dakika önce

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Şanlıurfa'daki borcu bulunan 25 sulama birliğinden toplam borcu 342 milyon liraya ulaşan 6'sının elektriğini kesti.

Şanlıurfa'da borcu bulunan 6 sulama birliğinin elektriği kesildi, System.String[]

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Şanlıurfa'daki borcu bulunan 25 sulama birliğinden toplam borcu 342 milyon liraya ulaşan 6'sının elektriğini kesti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, tamamı Şanlıurfa'da bulunan 25 sulama birliğinin toplam borcunun 464 milyon 403 bin 374 lira olduğu hatırlatıldı.

Borç nedeniyle ortaya çıkan durumun sürdürülebilir olmadığı ve borcunu ödemeyen birliklere enerji verilmeyeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan uyarıya rağmen borcunu ödemeyen 6 sulama birliğinin elektriği kesildi. Sadece 6 sulama birliğinin borcu 342 milyon liraya ulaştı. Uzun süreden bu yana borçların ödenmesi için sulama birlikleriyle temas halinde bulunuyoruz. Ancak tüm iyi niyetli girişimlerimiz ve yapılan uyarılarımıza rağmen ödeme gerçekleşmeyince, diğer abonelerimizin bu durumdan daha fazla etkilenmemesi adına yasal haklarımızı kullanmak zorunda kaldık."

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:14 Kaynak: AA
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