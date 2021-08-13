ŞANLIURFA'DA BORU HATTI DELİNDİ; HAM PETROL METRELERCE FIŞKIRDI - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinden geçen petrol boru hattının olduğu bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü, kazara petrol borusunu deldi. Patlayan boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, araziye akmaya başladı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede bulunan arazideki taşları temizleyen iş makinesi operatörü, yanlışlıkla mahalleden geçen petrol boru hattının delinmesine neden oldu. Patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe ham petrol fışkırmaya başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı alanda beklemeye başladı. Hattın onarımı için çalışma başlatılırken, jandarma da alanda güvenlik önlemleri aldı.

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Mehmet SEZGİN SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)-