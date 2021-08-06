Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş haldeki çadır kentte çıkan yangında çok sayıda çadır yandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş haldeki çadır kentte çıkan yangında çok sayıda çadır yandı. Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin barınması için kurulan ve 2 yıl önce kapatılan Telhamut Çadır Kenti'nde çevredeki otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Geniş bir alana yayılan alevler kısa sürede çadırlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle çok sayıda çadır zarar gördü.

Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Benim partimin mülteci politikası yok" diyen Tanju Özcan'a yanıt: Asla öyle bir şey olamaz

Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar

Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi

Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek

Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu