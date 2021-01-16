Şanlıurfa'da boş sokaklar sisle kaplandı
Şanlıurfa'da sabaha karşı sis etkili oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan cadde ve sokakları sis kapladı.
Şanlıurfa'da dün gece saat 21.00 itibariyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası boş kalan cadde ve sokakları sis kapladı. Gece yarısı etkili olan sis, sabaha karşı etkisini arttırdı. Boş sokak ve caddeler sis tabakasıyla kaplanırken görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü gözlendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › Şanlıurfa'da boş sokaklar sisle kaplandı - Son Dakika