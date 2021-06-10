Şanlıurfa'da bozkır alanlarının korunmasına yönelik eğitim verilmeye başlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemleri Korunması ve Sürdürülebilir Yönetim Projesi" kapsamında muhtar, çoban ve çiftçilere eğitim verilmeye başlandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından yürütülen proje kapsamında 3 gün sürecek saha eğitimlerinin ilki Tek Tek Milli Parkı'nda gerçekleştirildi.

Özellikle yerel yetiştiricilere bozkır meralarında sürdürülebilir otlatma yönetimi ve otlatılan alanlarda biyoçeşitliliğinin korunmasına yönelik bilgilendirmenin yapıldığı eğitimlerde katılımcıların farkındalığının ve bilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Harran Üniversitesi Ziraat, Fen-Edebiyat ve Veterinerlik fakültelerinden akademisyenler ile ilgili kuruluşların yetkililerinin verdiği eğitim, yarın Kızıl Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, 3. gün de Karacadağ'da gerçekleştirilecek.