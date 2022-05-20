Şanlıurfa'da buğday tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen çiftçi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da buğday tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen çiftçi gözaltına alındı

20.05.2022 22:00
Şanlıurfa'da buğday tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen çiftçi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buğday tarlasında 259 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde buğday tarlasında 259 kök Hint keneviri ele geçirildi, tarla sahibi gözaltına alındı. ç

İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri yaptığı çalışmalarda Kumçeşme Mahallesinde S.İ'nin buğday tarlasına kenevir ektiğini belirledi.

Tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, 259 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili tarla sahibi S.İ. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da buğday tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen çiftçi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da buğday tarlasına Hint keneviri ektiği iddia edilen çiftçi gözaltına alındı - Son Dakika
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