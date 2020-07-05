Şanlıurfa'da buğday yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Buğdayların toplanması ve tırın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza sonrası tırın dorsesindeki tonlarca buğdayın yola savrulması nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Bulunduğu yerde sıkışan sürücü Türkkan, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Türkkan, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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