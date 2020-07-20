Şanlıurfa'da bulunan tilki yavruları doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da anneleri ölmüş halde bulunan iki tilki yavrusu, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.



Alınan bilgiye göre, Hilvan ilçesinin kırsal mahallesinde anneleri ölmüş iki tilki yavrusunu fark eden vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, muhafaza altına aldıkları yavruları, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderdi.

Merkezde yaklaşık 2 aylık tedavi ve rehabilitasyonun ardından tilki yavruları, doğal yaşam alanına bırakıldı.