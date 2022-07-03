ŞANLIURFA - Bunaltıcı sıcaklar başladı - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Bunaltıcı sıcaklar başladı

03.07.2022 14:47

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava, hayatı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıkları artarken Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 38 derece olarak ölçüldü.

Kentte vatandaşlar özellikle öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya gayret ederken, sokağa çıkan vatandaşlar ise parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Bazı çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden kentteki süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Hamza Çakallı, AA muhabirine, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bugün hava sıcaklığı 38 derece. Vatandaşlar genellikle Balıklıgöl ve yeşil alanlarda ağaç altlarında güneşten korunmaya çalışıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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