Vatandaşlardan Hamza Çakallı, AA muhabirine, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, "Bugün hava sıcaklığı 38 derece. Vatandaşlar genellikle Balıklıgöl ve yeşil alanlarda ağaç altlarında güneşten korunmaya çalışıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Bunaltıcı sıcaklar başladı - Son Dakika

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