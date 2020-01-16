Şanlıurfa'da butik otel dönemi başlıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da butik otel dönemi başlıyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın tarihi mimari dokusunun yaşatılması ve ekonomiye kazandırılması için yapılacak çalışmalara büyük önem veren Vali Abdullah Erin, Vilayetler Hizmetler Birliği tarafından 200 yataklı butik otel yapılmak üzere çalışmaların başladığı tarihi konaklarda incelemede bulundu.

Şanlıurfa'da butik otel dönemi başlıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın tarihi mimari dokusunun yaşatılması ve ekonomiye kazandırılması için yapılacak çalışmalara büyük önem veren Vali Abdullah Erin, Vilayetler Hizmetler Birliği tarafından 200 yataklı butik otel yapılmak üzere çalışmaların başladığı tarihi konaklarda incelemede bulundu.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vilayetler Hizmetler Birliği tarafından 200 yataklı olarak yapılması planlanan butik otel çalışmalarını incledi. Şehrin, tarihi surları içinde kalan Kurtuluş Mahallesi 58 Meydanı çevresinde bulunan, daha önce istimlak işlemleri yapılarak restore edilen tarihi evlerin Vilayetler Hizmet Birliği tarafından 200 yataklı butik otel ve müştemilatları yapılmak üzere devrinin gerçekleştiğini ve bu evlerde çalışmaların başladığını hatırlatan Vali Erin, VE Hotels markasıyla profesyonel konaklama hizmeti verecek çalışmaların başlamasından büyük heyecan duyduklarını söyledi. Vali Erin, Şanlıurfa VE Hotels'in açılışını, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 11 Nisan 2020 tarihine yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.


Vilayetler Hizmet Birliği'ne devredilen bu alan karşılığında elde edilen gelirin, yeni kültür adalarının ihyası için kullanılacağını ifade eden Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Valilik makamında Kurtuluş Müzesi çevresinde yapılacak projelerin değerlendirildiği toplantıya katıldı. - ŞANLIURFA

Vilayetler Hizmet Birliği, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:25 Kaynak: İHA
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