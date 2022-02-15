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Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı

15.02.2022 09:56
Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı

Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Eyyübiye Mahallesindeki hayvan pazarında T.D'nin büyükbaş hayvanı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmada hayvanı çalan kişinin İ.A. olduğunu belirledi. Ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda Organize Sanayi Kavşağında İ.A'yı çaldığı büyükbaş hayvanla birlikte yakaladı.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, hayvanı sahibini teslim etti.

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İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da büyükbaş hayvan çalan kişi yakalandı - Son Dakika


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