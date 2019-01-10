Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Şanlıurfa'da Buzlanma Zincirleme Kazaya Neden Oldu

46 dakika önce

Şanlıurfa'da buzlanma zincirleme kazaya neden olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi, bir kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da buzlanma zincirleme kazaya neden oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda, zincirleme trafik kazası meydana geldi, bir kişi hafif yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre İbrahim Al'ın sürdüğü 06 BU 1452 plakalı araç, karayolundaki buzlama nedeniyle kayarak takla attı. Arkadan gelen araçların kazayı fark eden Seyfullah Turan idaresindeki 63 EM 599 plakalı araç fren yaptı. Aynı istikamete giden 63 N 3763 Plakalı araç fren yapan araca arkadan çarptı. Zincirleme kazasında ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası karayolu ekiplerinin buzlanan yolda tuzlama yaptığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Siverek, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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