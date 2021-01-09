Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı

09.01.2021 11:28

Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Yollarda ise trafik yoğunluğunun en düşük seviyelerde olduğu görüldü. Boş kalan cadde, sokak ve meydanlar havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı
Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı

Koronavirüs, Şanlıurfa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da cadde sokak ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika


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