Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkan 4 kişiye ise idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Şanlıurfa'nın da bulunduğu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, kentte sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, uygulama noktalarında seyir halindeki araçları durdurup kısıtlama ihlali yapıp yapmadığını kontrol etti. Genel anlamda insanların evlerinde olduğu kentte kural ihlali yaparak sokağa çıktığı belirlenen 4 kişiye ise 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi.