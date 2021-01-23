Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

23.01.2021 12:03

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak başlatılan kısıtlama uygulaması devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'nın en işlek noktaları olan Balıklıgöl yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlarda sessizliğin hakim olduğu görüldü. Havadan da görüntülenen kentte, vatandaşların tedbirlere uyduğu gözlemlendi. Hafta sonu kısıtlaması Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Öte yandan, yollarda uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladığı görüldü.

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Koronavirüs, Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


Son Dakika

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