Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu - Son Dakika

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu

13.12.2020 15:45
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu, System.String[]

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Türkiye genelinde Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Şanlıurfa'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korumaya devam etti. Artan korona virüs vaka sayısını azaltmak amacıyla hafta sonu kesintisiz olarak uygulanan kısıtlamada kentin en işlek noktaları arasında yer alan Balıklıgöl platosu, Atatürk Bulvarı, Rabia Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı gibi alanlar sessizliğe büründü. Cadde ve meydanlarda insanlarla birlikte yaya trafiği de en aza inince şehrin hemen her bölgesinde kuş sesleri yankılandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu

Koronavirüs, Şanlıurfa, Türkiye, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğini korudu - Son Dakika


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