Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk - Son Dakika

Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda yoğunluk

SOKAĞA çıkma ve şehirlerarası yolculuk kısıtlaması uygulamalarının kaldırıldığı büyükşehirlerden Şanlıurfa kent merkezinde insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nca sokağa çıkma ve şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırıldığı Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik görüldü. Kentin cadde ve sokakları ile yollarında insan ve araç yoğunluğu yaşandı.

Maske takma zorunluluğu getirilen kentte, polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri de dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.