Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi

28.01.2021 16:25
Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin araçlarıyla caddelerde hız yapmaması için çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda araç trafiğinin yoğun yaşadığı 35 Metre Caddesi ile Mehmet Hafız Bulvarı'nda hız kesici bariyerler yerleştirdi.

Çalışmalarından dolayı esnaf ve vatandaşlar, trafik ekiplerine teşekkür etti.

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu Ölü zannedilen kadın, cenaze yakma odasında kızının dikkati sayesinde kurtuldu Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı
Son Dakika: Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Son Dakika: Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu         
16:48
Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti         
16:07
Youtuber Fariz'in duygu sömürüsüne alet ettiği çocuk konuştu! O paralar da sahteymiş Youtuber Fariz'in duygu sömürüsüne alet ettiği çocuk konuştu! O paralar da sahteymiş         
15:57
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak         
15:27
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf         
15:03
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı         
14:16
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 16:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da caddelere plastik hız kesiciler yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei