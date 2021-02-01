Şanlıurfa'da çaldığı antika eşyaları mağaraya saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Çalınan eşyaların Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada saklandığını tespit eden ekipler, bölgeye operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesi Dedeosman Mahallesi'nde bir evden çok sayıda antika eşya çalındı.

Şanlıurfa 'da bir evden çaldığı antika eşyaları mağarada saklayan zanlı yakalandı.

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