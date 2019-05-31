Şanlıurfa'da çalılık ve otluk alan yangını
1 saat önce
Şanlıurfa'da çalı ve otların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:28 Kaynak: AA
'da çalı ve otların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü
ilçesi Akbayır
Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, ot ve çalıların bulunduğu yaklaşık on dönüm arazi yandı.
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