Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da çalılık ve otluk alan yangını
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Şanlıurfa'da çalılık ve otluk alan yangını

1 saat önce

Şanlıurfa'da çalı ve otların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'da çalılık ve otluk alan yangını, System.String[]
Şanlıurfa'da çalı ve otların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesi'nde bulunan çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesiyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangında, ot ve çalıların bulunduğu yaklaşık on dönüm arazi yandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:28 Kaynak: AA
Karaköprü, İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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