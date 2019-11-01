Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da çalınan araç Gaziantep'te ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da çalınan araç Gaziantep'te ele geçirildi

Şanlıurfa'da çalınan araç Gaziantep'te ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalınan hafif ticari araç, Gaziantep'te kontrol noktasında durdurularak ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da çalınan araç Gaziantep'te ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çalınan hafif ticari araç, Gaziantep'te kontrol noktasında durdurularak ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Birecik'ten 63 L 5944 plakalı hafif ticari aracın çalındığı ihbarını alan Gaziantep polisi, harekete geçti. Devriye ekipleri, çalıntı aracın muhtemel geçiş güzergahında kapama noktası oluşturdu. Kapama noktasına gelen aracın kaçışına müsaade etmeyen aracı durduran ekipler, çalıntı aracı ele geçirirken araçtaki M.B. ve İ.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı
Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü cinsel organını gösterince ortalık karıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:06:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da çalınan araç Gaziantep'te ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]