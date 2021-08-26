Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta boşluğa düşerek ağır yaralanan işçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta boşluğa düşerek ağır yaralanan işçi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Merkez Karaköprü ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada çalışan M.G, dengesini kaybederek yan taraftaki inşaatın temel boşluğuna düştü.

İşçilerin ve sağlık ekiplerinin mücadelesine rağmen düştüğü boşluktan çıkarılamayan ağır yaralı işçi için itfaiyeden destek istendi.

İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan M.G, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.