Şanlıurfa'da çam ağaçları hastalığa karşı ilaçlandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çam ağaçları, kurumaya yol açan hastalığa karşı ilaçlandı.

GAP Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce (GAPTAEM) yürütülen "Şanlıurfa İli Çam Ağaçlarında Kurumalara Neden Olan Etmenin Tespiti ve Mücadele Olanaklarının Araştırılması" projesi kapsamında, çam ağaçlarında görülen "Neoscytalidium Dimidiatum" isimli bir mantar (fungal) türüne karşı etkili olan ilaç tespit edildi.

Yürütülen çalışma sonucunda ağaçları dal uçlarından başlayarak yavaş yavaş kurutan hastalığa karşı ilk kez ilaçlama yapıldı.

Şanlıurfa Karayolları Bakım İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki çam ağaçları, Proje Sorumlusu Şahimerdan Türkölmüz, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü görevlileri Barış Acar, Eda Akan, Özkan Demirtaş ve özel sektör temsilcisi Hakan Ünal Ağaç'ın gözetiminde yapıldı.