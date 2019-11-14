Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da cami için toplanan yardım paralarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da cami için toplanan yardım paralarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da cami için toplanan yardım paralarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Şanlıurfa'da bir caminin tadilatı için toplanan paraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da cami için toplanan yardım paralarının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Şanlıurfa'da bir caminin tadilatı için toplanan paraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesindeki Süleymaniye Camisi'ne giren kimliği henüz tespit edilemeyen 3 çocuk, cami tadilatı için toplanan 9 bin 500 lirayı çaldı.

Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, durumu fark ederek polise bildirdi.

Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda 3 çocuğun duvara tırmanarak girdikleri camiden paraları alıp çıktıkları görülüyor.

Süleymaniye, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:54 Kaynak: AA
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