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Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

17.02.2022 17:56
Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Ulu Cami'den 2 gün üst üste klima motoru ve kablo çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 3 şüpheli adreslerinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hırsızlık, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da camiden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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