Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Camiler Doldu, Taştı

Şanlıurfa'da Camiler Doldu, Taştı

46 dakika önce

Şanlıurfa'da camiler doldu, taştıŞANLIURFA'da Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosundaki camileri dolduran cemaat, şehitler için dua etti.

Şanlıurfa'da camiler doldu, taştı

ŞANLIURFA'da Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosundaki camileri dolduran cemaat, şehitler için dua etti.

Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, kentin simgesi olan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti. Binlerce kişinin geldiği camilerde cemaat, Kuran okuyup, şehitler için dua etti. Dergah Camisi'nde düzenlenen kandil programında İl Müftülüğü görevlileri tarafından gecenin önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kandil programı okunan mevlit ile sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:15 Kaynak: DHA

Balıklıgöl, Kandil Dağı, Şanlıurfa, Güncel
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