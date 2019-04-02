Şanlıurfa'da Camiler Doldu, Taştı
40 dakika önce
ŞANLIURFA'da Miraç Kandili dolayısıyla Balıklıgöl platosundaki camileri dolduran cemaat, şehitler için dua etti.
ŞANLIURFA'da Miraç Kandili
dolayısıyla Balıklıgöl
platosundaki camileri dolduran cemaat, şehitler için dua etti. Hazreti Muhammed
'in doğum günü olarak kabul edilen Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, kentin simgesi olan Balıklıgöl platosundaki camilere akın etti. Binlerce kişinin geldiği camilerde cemaat, Kuran
okuyup, şehitler için dua etti. Dergah
Camisi'nde düzenlenen kandil programında İl Müftülüğü görevlileri tarafından gecenin önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kandil programı okunan mevlit ile sona erdi. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:20 Kaynak: DHA
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