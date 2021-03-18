Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nce şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evi'nin açılışı da yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da anma programı Osmanbey'de bulunan şehitlikte gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler dolayısıyla kitlesel katılımın olmadığı tören, Vali Abdullah Erin çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, protokol heyeti ve katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şunları söyledi: