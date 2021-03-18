Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

18.03.2021 14:30
Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı, System.String[]

ÇANAKKALE Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ÇANAKKALE Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü, Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nce şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evi'nin açılışı da yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da anma programı Osmanbey'de bulunan şehitlikte gerçekleştirildi. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve tedbirler dolayısıyla kitlesel katılımın olmadığı tören, Vali Abdullah Erin çelenk koyması ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, protokol heyeti ve katılımcılar şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı. Törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şunları söyledi:

"Dünya tarihinin dönüm noktalarını belirleyen, emsalsiz kahramanlıkları destanlaştırarak nesilden nesile aktaran Türk Milleti, Çanakkale'de elde ettiği zaferle dönemin en güçlü ordularını büyük bir hezimete uğratmıştır. Bu milletin, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gerekirse tüm fertlerinin seve seve can vermeyi göze aldığını, 57. Alay'ın tüm kahramanlarının şehadeti onaylarken, her siperinde ayrı bir destan yazan Kahraman Mehmetçiğin mücadelesi, emperyalizme karşı duruşun da simgesi olmuştur. Tarihin en şiddetli deniz ve kara muharebesinin yaşandığı Çanakkale, düşmanın silah üstünlüğü karşısında, canından başka varlığı olmayan bir milletin azim ve kararlılığını göstermesi açısından da unutulmazdır. Çanakkale Zaferinin üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen, düşmanlarımızın hain emellerinden vazgeçmediğini görmekteyiz. Milletimizi güç kullanarak yenemeyeceğini tecrübe eden düşmanın kin ve nefretle kurduğu kirli oyunlarını bozmak, ancak Çanakkale ruhunun canlı tutulmasıyla mümkündür. Bugün hem ülkemiz içinde, hem de sınırlarımızı aşarak gerçekleştirdiğimiz kararlı mücadele, ülkemizi ve milletimizi yenilmez hale getiren, yine dünya tarihi için gelecekte dönüm noktası olarak kabul edilecek hamlelerdir. Tarihe şanlı bir destan olarak geçen, yenilmez bir millet olma mefküremizi perçinleyen Çanakkale Zaferini büyük bir onurla yad ederken, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum."ŞEHİT GAZİ EVİ AÇILDIÇanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nce şehit yakınları ve gazilerin yararlanabileceği Şehit Gazi Evi'nin açılışı yapıldı. Şehit Gazi Evi'nin açılışında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Sabrın şehri Şanlıurfa ve tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe'nin beldesi Haliliye ilçemize, kurtuluş mücadelesinde, terörle mücadelede şehit düşen aziz şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı
Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı

Çanakkale Zaferi, Şanlıurfa, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kapatma davası sonrası Pervin Buldan'dan iddialı çıkış: Oy oranımız yüzde 20'ye yükseldi Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı 38 yaşındaki Atiba'dan emeklilik sözleri: Aklımda şu an futbola devam etmek var Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin dökerek ateşe verdi Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor
Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var Koronavirüs salgını e-spor'a ilgiyi artırdı! Aylık 10 bin lira kazanan var         
15:26
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı         
15:14
Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu         
14:47
20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi 20 saatten fazla süre geçti, vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu Meclis'i terk etmedi         
14:40
Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti Hamaktan düşen 14 yaşındaki çocuk, ipin boynuna dolanmasıyla hayatını kaybetti         
14:25
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı         
11:43
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 15:31:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da, Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei