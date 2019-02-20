Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Çarptığı Tır'ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da Çarptığı Tır'ın Altında Kalan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

27 dakika önce

Şanlıurfa'da, TIR'a çarparak altında sıkışan motosikletin sürücüsü, itfaiye tarafından aracın altından çıkarılıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da, TIR'a çarparak altında sıkışan motosikletin sürücüsü, itfaiye tarafından aracın altından çıkarılıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Viranşehir'e doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 HA 276 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen 73 HA 923 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken, sürücüsü ise TIR'ın altında kaldı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü itfaiyenin uzun uğraşlarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:41 Kaynak: DHA

İtfaiye, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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