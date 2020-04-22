Şanlıurfa'da çekirge istilası - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı.

İlçe kırsalındaki Ortaköy, Güldoruğu ve Beşmayacı mahallelerinde, geçmiş yıllarda görülen çekirgeler yeniden ortaya çıktı. Binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama yaparak önlem almaya çalışıyor.

İlaçlama yapan çiftçilerden Mehmet Aycan, çekirgelerin geçen yıl da bölgede görüldüğünü belirtti.

Ekili alanlarını korumak istediklerini dile getiren Aycan, şu ifadelere yer verdi:

"İlçe Tarım Müdürlüğünden aldığım sırt pompasıyla 30 ila 40 kişi ilaçlama yapıyoruz. Bazen belediye personelleri gelip yardımcı oluyor, bazen de köylüler olarak kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Köylülerle hallolabilecek bir iş değil bu. Çekirgeler nisan ayında ortaya çıkıyor ve eylül ayına kadar ekili alanların ve hayvanların otlayabileceği bütün alanlara zarar veriyorlar. Biz uçakla buranın ilaçlanmasını istiyoruz, köylünün yapabileceği bir şey değil bu."

Hayri Aycan ise çekirgeler ile 5 yıldır mücadele ettiklerini, sorunlarının her yıl bu dönemde yeniden başladığını belirtti.

Çekirgelerin ekonomik olarak kendilerine büyük zarar verdiğini vurgulayan Aycan, "Köy halkı hayvancılıkla uğraşıyor ancak çekirge istilası yüzünden geçim sıkıntısı yaşamaya başladık. Çekirge sürüsü bütün ekinlere zarar verdi. Sırt pompasıyla olacak bir şey değil. Şu anda çekirgeler yavru şeklinde yaklaşık 20 gün sonra büyüyüp daha çok alana zarar verebilirler." dedi.