Şanlıurfa'da ceset bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Kısas Mahallesi yakınlarındaki tarlada erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 19 yaşındaki Feyzullah Polat'a ait olduğunu ve gencin vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dün evinden çıkan Polat'ın dönmemesi üzerine ailesinin güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.