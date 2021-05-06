ŞANLIURFA - Çeşitli dönemlere ait 547 sikke ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir araçta tarihi eser bulunduğu belirlendi.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirildi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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