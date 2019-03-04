Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Cevheri Seçim Bürosunu Açtı

Şanlıurfa'da Cevheri Seçim Bürosunu Açtı

1 saat önce

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri Karaköprü seçim bürosunun açılışını yaptı.

Şanlıurfa'da Cevheri Seçim Bürosunu Açtı, System.String[]
Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri Karaköprü seçim bürosunun açılışını yaptı.

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Karaköprü ilçesinde seçim bürosunu açtı. Yoğun yağmura rağmen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Fuar Merkezi karşısındaki açılışta bir konuşma yapan Cevheri, yağışlı ve soğuk havaya rağmen açılışa katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Saadet Partisinden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Cevheri'ye CHP ve HDP de destek veriyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Politika
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