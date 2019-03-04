Şanlıurfa'da Cevheri Seçim Bürosunu Açtı

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri Karaköprü seçim bürosunun açılışını yaptı.

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri Karaköprü seçim bürosunun açılışını yaptı.



Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Karaköprü ilçesinde seçim bürosunu açtı. Yoğun yağmura rağmen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Fuar Merkezi karşısındaki açılışta bir konuşma yapan Cevheri, yağışlı ve soğuk havaya rağmen açılışa katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.



Saadet Partisinden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Cevheri'ye CHP ve HDP de destek veriyor. - ŞANLIURFA

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