Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu H.E. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, 2 adet Roma dönemine ait papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış kitap, 1 adet Roma dönemine ait krom mühür ve 1 adet Roma dönemine ait krom anahtar ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgisi bulunduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Roma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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