Şanlıurfa'da ceylan satan kişiye 43 bin 250 lira ceza kesildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altına alınan ceylanlardan 3'ünü sosyal medya üzerinden sattığı tespit edilen kişiye 43 bin 250 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Müdürlük ekipleri, bir kişinin sosyal medya üzerinden ceylan satışı yaptığını belirledi.

İsmi açıklanmayan ve 3 ceylan satışı yaptığı tespit edilen kişiye 43 bin 250 lira ceza uygulandı.

Ekipler, nesli tükenme tehdidi altında olan ceylanların sahada korunması için 24 saat usulüne göre nöbet tutuyor.

Fotokapanlar aracılığıyla izlenen ceylanlara ilişkin sosyal medya paylaşımları ise düzenli takip ediliyor.