Şanlıurfa'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da 11 ayrı suçtan hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:37 Kaynak: AA
'da 11 ayrı suçtan hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi Ahmet Duvar'ın, Devteşti Mahallesi'nde arkadaşına ait bir evde saklandığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı eve girmeye çalıştığı sırada yakaladı.
11 suçtan aranan ve hakkında 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Duvar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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