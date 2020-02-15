Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede - Son Dakika
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Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede

6 saat önce

ŞANLIURFA'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa'da CHP kongresinde arbede, System.String[]

ŞANLIURFA'da CHP İl Başkanlığı kongresinde çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga büyümeden sonlandırılırken, kongrenin yapıldığı salonda çevik kuvvet polisi önlem aldı.

Şanlıurfa CHP İl teşkilatının kongresi Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda yapıldı. İki adayın yarıştığı kongreye katılan partililere, açılan stantta tavuk döner ikram edildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da hazır bulunduğu kongrede mevcut CHP İl Başkanı Hayretttin Cidir ile Büyükşehir yasasıyla beldeden mahalleye dönüşen Kısas'ın eski Belediye Başkanı Ali Ersöz aday oldu.

Çok sayıda partilinin katıldığı kongrede, iki adayın tarafları arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Araya giren bazı partililer, kavga eden tarafları ayırdı.

Kavga üzerine kongrenin yapıldığı salona takviye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Polisin önlem aldığı salonda kongre devam ediyor.


Cumhuriyet Halk Partisi, Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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