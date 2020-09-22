Şanlıurfa'da çiftçiler kendi enerjisini kendileri üretiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da çiftçiler kendi enerjisini kendileri üretiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçiler, güneş enerjisi ile kendi elektriğini kendileri üretmeye başladı.

Şanlıurfa'da çiftçiler kendi enerjisini kendileri üretiyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çiftçiler, güneş enerjisi ile kendi elektriğini kendileri üretmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde özelikle yaz aylarında 50-60 dereceyi bulan sıcaklıkları, imkana dönüştüren çiftçiler güneş panelleriyle kendi elektriklerini kendileri üretmeye başladı. Güneş enerjisi ile üretilen elektrik sayesinde çiftçiler kesintisiz bir enerjiye sahip olurken, maliyetleri de yarı yarıya indirmeyi başardı. Tarımsal alanda en önemli harcama kalemlerinden biri olan elektrik giderini sıfıra indiren çiftçiler, güneş paneli kurmak isteyen çiftçilere devletin hibe desteğinde bulunmasını istiyor.

Maliyet yüksek bulunca güneş enerjisine yöneldi

Siverek ilçesinde ikamet eden çiftçi Kadri Demir, 'güneş enerjisinden yaralanan çiftçilerden biri. Demir, tarlasına elektrik çekmek için, elektrik dağıtım merkezine başvurduğunu, dağıtım merkezinin kendisine yüksek meblağda maliyet çıkardığını bu nedenle alternatif enerji arayışına girdiğini' belirterek," Araştırmam sonucunda bazı çiftçi arkadaşların güneş panelleriyle elektrik ürettiğini duydum, bunun üzerine yaptığım araştırmalar ardından güneş enerjisinin çok daha ekonomik olduğunu öğrendim. Kısa sürede ilgili arkadaşlara başvurarak kendi tarlama güneş enerjisini kurdum ve enerjimi kendim üretmeye başladım. Şimdi 12 dönümlük tarlamda birçok sebze ve meyve türü ağaçları dikerek daha tasarruflu sulama yapmaya başladım. Çok memnunum" dedi

Taleplere yetişemiyoruz

Son zamanlarda yoğun taleplerin bulunduğunu ve çalışanlarıyla birlikte taleplere yetişemediklerini belirten Güneş Panelleri Uzmanı Ali İhsan Dübüllü," Bölgenin güneş enerjisi yönünde çok verimli bir bölgedir, son yıllarda çiftçilerimiz güneş panelleriyle elde edilen güneş enerjisine yönelmeye başlamış durumda. Öyle ki son zamanlarda çalıştıracak ara elaman bulmakta zorlanıyoruz. Yapılan güneş panelleri hem maliyet bakımından ve hem de verimlilik açısından, çiftçilerin tercih ettiği alternatif enerji durumuna geldi. Şimdi yaptığımız güneş enerjileri 4 yılda kendilerini amorti ediyor ve 25 yıl garantili. Şanlıurfa güneş enerjisi konusunda çok avantajlı bir bölgede, onun için 12 ile 15 bin arası bir maliyetle 25-30 dönümlük bir arazi sulanabiliyor" diye belirtti

Devlet hibe desteğinde bulunsun

'Bölgenin güneş enerjisine uygun olduğunu ve güneş panelleri kurmak isteyen çiftçilere devletin hibe desteğinde bulunmasını talep eden' elektrik teknisyeni İbrahim Dizlek," Ortalama günde 18 saat güneş gören bir bölgedeyiz, bundan dolayı gerek tarımsal ve gerekse yerleşim yerleri için olsun bu yenilebilir enerjileri değerlendirmek gerek. Bunun başında da güneş enerjisi geliyor. Bundan çok daha fazla yararlanıp, kar edebiliriz, bu konuda devletimizin de bu enerjiyi cazip hale getirmesi için az bir miktarda olsa hibe teşvik fonlarıyla destek olursa, çok daha verimli bir tarım politikası geliştirilir" diye konuştu - ŞANLIURFA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa'da çiftçiler kendi enerjisini kendileri üretiyor - Son Dakika Ekonomi

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