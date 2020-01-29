Şanlıurfa'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile Suruç ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, çiftçilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa'da çiftçiler tarım sigortası hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile Suruç ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, çiftçilere yönelik tarım sigortası bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Öğretmen Evi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünden Uzman Muharrem Ünal, çiftçilere tarımsal ve hayvancılık alanındaki sigortalar ve tarımsal riskler konularında bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Murat Yahlizade ise küresel ısınma sonucunda çeşitli iklimsel farklılıklardan dolayı tarımsal ve hayvansal üretimlerde çiftçilerin sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Yahlizade, tarımsal ve hayvansal sigortanın önemine değinerek, "Nasıl insan kendi sigortasını, arabasının sigortasını yapıyorsa günümüzde gelişen teknolojiyle artık tarımsal, hayvansal ürünlerimize de sigorta yapmak zorundayız. Sigorta yapmadığımız takdirde bir destek de yapılmıyor." dedi.

TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünden Uzman Muharrem Ünal da TARSİM'in üreticiler için giderek önem kazandığını kaydetti.

Ünal, çiftçilerin mağdur olmaması için TARSİM ile ürünlerini dolu, deprem, fırtına, kar, hortum, heyelan, sel ve su baskını gibi risklerin yol açtığı kayba karşı ürünlerini güvence altına alabileceklerini ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:18 Kaynak: AA
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