Şanlıurfa'da çiftçilere anız uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da çiftçilere anız uyarısı

04.06.2022 14:46
Şanlıurfa'da çiftçilere anız uyarısı

Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde yaşanabilecek anız yangınlarına karşı ekip ve ekipmanlarıyla önlem alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çiftçileri anız yangınları konusunda uyardı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde yaşanabilecek anız yangınlarına karşı ekip ve ekipmanlarıyla önlem alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çiftçileri anız yangınları konusunda uyardı.

Doğayı ve hayvanları korumak adına anız yangınlarından vazgeçilmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada kurallara uymayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi. Ürün sonrası toprakta kalan otların temizlenmesi nedeniyle ortaya çıkan anız yangınlarına karşı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bir takım önlem alarak çiftçileri uyardı. Anız yangınıyla birlikte çevresel kirliliğin yaşandığı alanlarda toprakta bulunan canlılar da büyük zarar görüyor. Ortaya çıkan duman nedeniyle trafik kazalarının da yaşandığı anız yangınlarında can ve mal kaybının yaşanmaması için tedbir alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kurallara uyulmasını istedi. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da öğrenme şenliği düzenlendi Şanlıurfa'da öğrenme şenliği düzenlendi ŞANLIURFA - Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor ŞANLIURFA - Kuraklık nedeniyle gelişmeyen mercimeği kadınlar elleriyle hasat ediyor
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da çiftçilere anız uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:28 Serinlemek için Dicle Nehri'ne giren iki çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:50 Kurt ve kangal dağlık alanda karşı karşıya geldi! Kurdun direnişi izleyenleri mest etti
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 14:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çiftçilere anız uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement