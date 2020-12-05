Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı

05.12.2020 09:43

Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bir çiftliğe sığınan Turna kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve rehabilitasyon merkezi görevlileri tarafından tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı halde bir çiftliğe sığınan Turna kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve rehabilitasyon merkezi görevlileri tarafından tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde göç sırasında yaralandığı tahmin edilen ve bölgede nadir görülen Turna kuşu, Abdulkadir Çetinkaya'ya ait çiftliğe sığındı. Yaralı kuşu fark eden duyarlı vatandaş, internet üzerinden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne ulaşarak durumu bildirdi. Kısa süre içinde Şanlıurfa'dan özel araçla gelen Müdürlük görevlileri, yaralı Turna'yı Yaban Hayvanı Kurtarma ve rehabilitasyon merkezi götürmek için vatandaştan teslim aldı. Duyarlılığından dolayı çiftlik sahibini tebrik eden yetkililer, bu gibi olaylar karşısında müdürlük olarak devamlı müdahaleye hazır bulunduklarını ve her zaman telefon aracılığıyla kendilerine ulaşılabileceğini belirttiler. Turna kuşunu çiftlikte tesadüfen bulduklarını söyleyen Çiftlik sahibi Abdulkadir Çetinkaya, "Sabah hayvanlara yem vermeye geldiğimde çocuklar bana bir kuşun geldiğini söylediler, ben ne olduğunu bilemedim, değişik bir kuştu. Ne yapacağımızı bilemedik, 2 gün baktık. Sonra yaralı olduğunu fark ettik, gözlerinden rahatsız galiba, çünkü görmüyor gibi. Çocuklar internet üzerinden yetkililere ulaştı. Sağ olsunlar şimdi gelip aldılar. Tedavi altına alacaklar. Biz ne tür olduğunu bilmiyorduk, arkadaşlar Turna dediler, hiç bu tür bir kuşu daha önce görmemiştim" dedi. Yaralı turna'yı ilk fark eden Cuma Çetinkaya da, "Biz çiftliğe geldik baktık kapının önünde yaralı kocaman bir kuş var, yere düşmüştü. Bizde içeri aldık, yem verdik biraz kendine geldi. Sonra yetkililerle irtibata geçtik, bugün gelip aldılar" diye konuştu

Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı
Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Siverek, Yaban, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çiftliğe sığınan yaralı turna tedavi altına alındı - Son Dakika


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