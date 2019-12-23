Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da, çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindilere, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte talep arttı.

Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı, System.String[]

ŞANLIURFA'da, çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindilere, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte talep arttı. Satıcılar, hindileri kilosuna göre 100 ila 250 liradan satışa çıkardı.

Şanlıurfa'da çiftlikte organik olarak yetiştirilen hindilerin toptan ve perakende satışı yapılıyor. Ancak yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi hindi, yeni yılın yaklaşmasıyla daha çok ilgi görmeye başladı. Erkek hindiler 100 ila 200 liradan alıcı bulurken, dişiler ise 250 liradan satılıyor.Son bir hafta içerisinde 2 bin civarında hindi satışı yaptığını belirten besici Yasin Dil, hindi etinin daha lezzetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz hindileri civcivken alıp, bakıyoruz. Bakımı çok zor. Onlar için geniş bir çiftlik oluşturduk tamamen doğal ortamda organik olarak yetişiyorlar. Mevsimlere göre aşıları var, onları yaptırıyoruz. Yattıkları yeri sürekli dezenfekte ediyoruz. Büyük emeklerle beslediğimiz bu hindilerimizi yılbaşında piyasaya satıyoruz. Bu yıl satışlar geçen yıla göre daha iyi. Alıcılar hindinin gagasına, kanat altına bakmalı. Gagaları kırmızı, gözleri cam gibi parlak olmalı. Tüylerine baktığınız zaman simsiyah ve parlak olmalı. Dinç ve diri olması lazım. Koltuk altlarının da sarı olması lazım" dedi.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı
Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:15:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]