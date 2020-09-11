Şanlıurfa'da çiftlikte çıkan yangında 4 hayvan telef oldu - Son Dakika

Şanılurfa'da bir çiftlikte çıkan yangında 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Koruklu Mahallesinde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına aldı.

Yangında çiftlikteki 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu, tonlarca samanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.