Şanlıurfa'da çiftlikte çıkan yangında 4 hayvan telef oldu - Son Dakika

Şanılurfa'da bir çiftlikte çıkan yangında 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Koruklu Mahallesinde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışma ile yangını kontrol altına aldı.
Yangında çiftlikteki 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef oldu, tonlarca samanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 20:53 - Kaynak: AA
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