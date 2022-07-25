Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

25.07.2022 12:39
Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı, kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, Akabe Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

2 kişinin yaralandığı kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların taş ve sopayla birbirini darp etmeye çalıştıkları görüldü.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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