Kavga anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların taş ve sopayla birbirini darp etmeye çalıştıkları görüldü.

Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup, Akabe Mahallesi'nde karşılaştı. Taraflar arasındaki tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da çıkan taşlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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