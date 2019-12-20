Şanlıurfa'da Çin'in Doğu Türkistan protestosu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çin'in Doğu Türkistan protestosu

7 saat önce

Şanlıurfa'da Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto etti.

Şanlıurfa'da Çin'in Doğu Türkistan protestosu, System.String[]

Şanlıurfa'da Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto etti.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde STK üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi önünde toplandı. Tekbir getiren gruptakiler, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan İHH Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, "Son çeyrek asırdır siyasi, ekonomik ve askeri açılardan ivme kaydeden Çin, özellikle ekonomik hamlelerle İslam dünyasını siyasi konularda baskılama politikasını uygulamaya koymuştur. Fakat İslam dünyası, Çin ve ABD dışında üçüncü bir yolun olduğunu unutmamalı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz reel politik kaygılara kurban edilmemelidir. Hukuka aykırı olarak Doğu Türkistan'da yapmış olduğu tüm hak ihlali uygulamalarının hesabını uluslararası mahkemelerde vermelidir. Basta İslam ülkeleri olmak üzere hak ve hukuka, insan haklarına riayet eden bütün ülkeler konunun takipçisi olmalıdırlar. Sivil Toplum Kuruluşlarının Doğu Türkistan'ı ziyaret etmeleri sağlanmalı. Bu ziyaretler doğal ve durum tespiti yapılabilecek ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Bölgede iletişim kurulacak kişilerin ziyaret sonrasında başlarına bir şey gelmeyeceği garanti altına alınmalıdır. Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamadan tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır" ifadelerine yer verildi.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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