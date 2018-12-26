Şanlıurfa'da Cinayet
46 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
'nde ikamet eden M.K. ile eşi Mülkiye
K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 3 çocuk annesi eşi Mülkiye K'yi bıçakladı.
Ağır yaralanan Mülkiye K, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis
ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mülkiye K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından M.K. polise teslim oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:04 Kaynak: AA
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