Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Cinayet

Şanlıurfa'da Cinayet

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.

Şanlıurfa'da Cinayet, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ile eşi Mülkiye K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 3 çocuk annesi eşi Mülkiye K'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Mülkiye K, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mülkiye K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.K. polise teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:04 Kaynak: AA

Viranşehir, Mülkiye, Şanlıurfa, Güncel
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