Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Cinayet

Şanlıurfa'da Cinayet

1 saat önce

Hastaneden detaylar Viranşehir Devlet Hastanesi önü Ambulanstan detaylar Şanlıurfa'da cinayet Viranşehir ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren kişi polise teslim oldu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.

Hastaneden detaylar
Viranşehir Devlet Hastanesi önü
Ambulanstan detaylar Şanlıurfa'da cinayet
Viranşehir ilçesinde 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldüren kişi polise teslim oldu
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden M.K. ile eşi Mülkiye K. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, 3 çocuk annesi eşi Mülkiye K'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan Mülkiye K, durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mülkiye K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından M.K. polise teslim oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:04 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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