Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Cinayet

Şanlıurfa'da Cinayet

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Şanlıurfa'da Cinayet, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir kadın tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde Mehmet Y. ile eşi Özge Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Mehmet Y. bu sırada Özge Y'ye tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Özge Y'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özge Y'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Mehmet Y'yi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:57 Kaynak: AA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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