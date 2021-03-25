ŞANLIURFA Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri 13 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da cinayet şüphelileri 13 yıl sonra yakalandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 'Tasarlayarak öldürme' suçundan 13 yıldır aranan cinayet şüphelileri İ.A. ve A.K., yakalandı.

Akçakale'de 2002 yılında meydana gelen olayda 'Tasarlayarak öldürme' olayı ile ilgili 13 yıldır aranan İ.K. ile A.K.?nin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekette geçti. Cinayet şüphelilerinin Büyüktaş Mahallesi'nde gizlendiğini öğrenen ekipler, söz konusu adrese baskın yaptı. Ekiplerin geldiğini fark edince kaçmaya çalışan 2 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Şüpheliler jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.