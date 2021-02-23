Yavuz Selim Mahallesi'nde pazar günü meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Emre Demir tabancayla vuruldu. Yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgisi bulunduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyette sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Emre Demir, Pazar, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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